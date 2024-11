Elezioni Usa 2024, Trump è il 47esimo presidente Usa. 'Fermerò le guerre, sarà l'età dell'oro' - Gli aggiornamenti in diretta - LIVEBLOG

10:56

Donald Trump Jr. ha deriso su X Kamala Harris riusando la famosa frase, diventata virale, in cui Harris parlando al telefono con Joe Biden dopo la vittoria del 2020 gli disse: "We did it Joe", 'ce l'abbiamo fatta Joe'. Ripubblicando un tweet di Joe Biden relativo al risultato del Super Bowl di febbraio, Trump Jr. ha scritto: "Ce l'abbiamo fatta Joe!!!". "Ce l'abbiamo fatta Joe" è diventato in breve tempo un meme che ha spopolato su Internet, ma ora è stato ripreso anche dai repubblicani per celebrare la vittoria di Trump.