The Donald vota con Melania, anche Musk a Mar-a-Lago

Donald Trump nel fortino di Mar-a-Lago insieme alla moglie Melania e a un ristretto gruppo di fedelissimi, incluso Elon Musk, per la nottata più lunga della sua carriera politica.

"Sono molto fiducioso", ha detto fuori dal seggio di Palm Beach dove ha votato insieme alla moglie. Al Mandelson Recreation Center, l'ex presidente - cappellino rosso Maga e senza cravatta - è arrivato a metà mattina creando trambusto per gli elettori presenti, alcuni visibilmente seccati dalla confusione e dal rallentamento delle loro procedure elettorali.



Dopo aver votato Trump ha improvvisato un mini-comizio fuori dal centro e poi si è fermato nella sede della sua campagna dove, con una sorridente Melania al suo fianco, si è intrattenuto con i volontari ringraziandoli del lavoro svolto.



Poi ha fatto rientro a Mar-a-Lago per la lunga attesa insieme al suo staff, il suo vice JD Vance, la sua famiglia e Musk, divenuto il suo alleato più stretto, per una cena e i risultati dei primi stati.

Nei saloni limitrofi di quella che era, e che potrebbe di nuovo tornare a essere la Casa Bianca di inverno, si sono riuniti invece alcuni dei finanziatori dell'ex presidente e membri del suo prestigioso club di golf. Trump con loro ha previsto solo un breve incontro, prima di spostarsi al convento center di Palm Beach con 4.000-5.000 persone, fra sostenitori e giornalisti, per la maratona elettorale notturna.

Per Trump questa campagna elettorale, comunque sia, dovrebbe essere l'ultimo capitolo della sua carriera politica. A 78 anni, il tycoon è stato il candidato più anziano della storia americana e, se eletto, sarà il presidente più anziano a giurare, battendo di alcuni mesi il record di Joe Biden. "Penso" che questa sarà l'ultima campagna. "Mi sento triste ma anche molto soddisfatto. Penso che otterremo una grande vittoria".

