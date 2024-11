Per Kamala cena in famiglia, poi l'attesa nel suo ateneo

Interviste radio, incontri con gli elettori in giro per la Pennsylvania e una cena in famiglia a Washington prima di spostarsi nella 'sua' Howard University a seguire i risultati elettorali. Così Kamala Harris ha trascorso la giornata più importante della sua vita in attesa di sapere se sarà la prima donna, per di più di origini asiatiche e giamaicane, a conquistare la Casa Bianca.

"In serata sono alla mia alma mater", ha detto la candidata democratica in un'intervista a Pittsburgh con il programma radiofonico 'The Big K Morning Show with Larry Richert'. Lo storico college nero, la 'Black Harvard' dove Harris si è laureata nel 1989 e ha cominciato a muovere i primi passi nella politica, è ovviamente fiero della sua alunna più importante.



"Il primo incarico per cui mi sono candidata è stato quello di rappresentante delle matricole alla Howard University. E tornare lì stasera, la mia amata università è, per me, chiudere davvero il cerchio", ha detto lei. La sicurezza nel campus è stata alzata ai massimi livelli, tutta l'area è stata transennata e le strade circostanti sono state chiuse al traffico.



Prima di spostarsi all'università, cena in famiglia per la vicepresidente. "E' una tradizione che abbiamo, siamo tutti insieme", ha spiegato. In giornata Harris ha visitato diversi luoghi di Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha invitato tutti gli americani ad andare a votare. "Dobbiamo portare a casa il risultato. E' il giorno delle elezioni, uscite e votate!", ha esortato la candidata. Accompagnata dal governatore dello Stato in bilico, Josh Shapiro, e dalla deputata Alexandria Ocasio-Cortez, la democratica ha fatto tappa anche nel ristorante portoricano Old San Juan Cafe, nella contea di Berks, nel tentativo di cavalcare la rabbia della comunità definita "spazzatura" da un comico al comizio di Donald Trump al Madison Square Garden. La vicepresidente ha chiacchierato con i commensali chiedendo consigli su cosa ordinare e alla fine ha optato per una porzione di platani fritti, manioca e riso.

