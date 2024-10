Record di raccolta fondi per Harris, un miliardo in tre mesi

La campagna di Kamala Harris ha stabilito il record per la raccolta fondi più alta di sempre questo trimestre, raccogliendo 1 miliardo di dollari al 30 settembre. Lo riporta il New York Times

La campagna della vice presidente e i comitati di partito hanno raccolto oltre 359 milioni di dollari solo il mese scorso rispetto ai 160 milioni di dollari dichiarati dalla campagna di Donald Trump.

La campagna di Harris ha surclassato quella del rivale anche per I fondi spesi in settembre: 270 milioni contro i 78 del tycoon. Kamala ha stravinto anche sul fronte dei piccoli donatori, da cui ha raccolto 220 milioni contro i 63 dell'ex presidente. La vicepresidente è entrata nel mese di ottobre con 346 milioni in contanti disponibili in banca, mentre Trump può contare su 283 milioni.

