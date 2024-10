Arrestato un uomo armato durante il comizio di Trump in California

Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donald Trump a Coachella, in California, ieri.

Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio ed è stato arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità. "Questo episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento", afferma lo sceriffo senza fornire altre informazioni. Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 2/1.



