Usa 2024, Trump chiude a un secondo dibattito con la Harris

"Ho già vinto il primo dibattito con Kamala la bugiarda. Siamo molto avanti nel processo elettorale, il voto è già iniziato: non ci sarà nessuna rivincita! Inoltre, Kamala ha dichiarato chiaramente ieri che non farebbe nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c'è nulla da dibattere": con un post su Truth, Donald Trump chiude la porta definitivamente a un secondo dibattito con la Harris in vista delle elezioni Usa.

"Ho accettato l'invito di Fox News a dibattere con Kamala il 4 settembre - continua il tycoon -, ma lei ha rifiutato. JD Vance ha vinto facilmente il suo dibattito con tampon Tim Walz. Sono anche in testa nei sondaggi e in tutti gli stati in bilico. La prima cosa che fa un pugile quando perde un incontro è dire che 'chiede una rivincita' ".

