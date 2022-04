Umbria jazz consegna trombe a Scuole pubbliche

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - In occasione della celebrazione dell'International jazz day, Umbria Jazz ha consegnato 23 trombe ad altrettante Scuole pubbliche ad indirizzo musicale dell'Umbria. Lo ha fatto in una cerimonia nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia. Un "piccolo (nei numeri) ma grande (simbolicamente) investimento sul futuro della musica", sottolinea.

Per Uj le scuole di musica più delle altre hanno risentito delle problematiche che hanno afflitto il mondo scolastico durante lockdown e didattica a distanza. Umbria Jazz vuole così contribuire in modo concreto al loro rilancio.

L'iniziativa doveva svolgersi due anni fa in occasione di Umbria jazz winter ma è stata impedita e posticipata dall'emergenza Covid.

Alla consegna sono intervenuti Gian Luca Laurenzi, presidente della Fondazione di partecipazione Umbria jazz, Paola Fioroni, vice presidente dell'Assemblea legislativa, Gianluca Tuteri, vice sindaco di Perugia, Fabrizio Stazi, segretario generale Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Luciano Ventanni e Fabrizio Croce, coordinatore del progetto UJ4Kids.

Il festival umbro ricorda in una nota che i primi grandi solisti di jazz furono i trombettisti (quasi tutti provenienti dalla 'sorella' cornetta). Figure considerate mitiche come Buddy Bolden, King Oliver, il mentore di Louis Armstrong, lo stesso Satchmo, Bix Beiderbecke, che lasciò una traccia indelebile pur morendo a 28 anni. Oppure artisti meno noti ma importantissimi come Freddie Keppard o Tommy Ladnier.

La consegna delle trombe non è il solo progetto di Umbria jazz per favorire la promozione di una cultura musicale ed in particolare la conoscenza del genere musicale. Da anni (ad eccezione delle edizioni '20 e '21, causa pandemia) la Fondazione porta avanti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, quella "straordinaria esperienza" che risponde al nome di UJ4KIDS, sintesi di gioco, cultura, creatività, socialità per bambini e ragazzi (e le loro famiglie). Il progetto è frutto di una virtuosa sinergia con le istituzioni scolastiche regionali e si è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

La giornata dell'International jazz day proseguirà con i concerti organizzati con il Conservatorio Francesco Morlacchi.

