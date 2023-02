Tesei, tragedia foibe ancora oggi è ferita aperta

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - "Ancora oggi quanto accaduto tra Friuli Venezia Giulia, Istria e Dalmazia rappresenta una ferita aperta che non dobbiamo dimenticare": a dirlo è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in occasione della giornata dedicata alle vittime delle foibe. Evidenziando che quanto successo "ancor di più deve spingere quotidianamente ad impegnarci per la pace, per il rispetto e per il dialogo tra i popoli".

"La Giornata delle Foibe - ha scritto Tesei sul suo profilo Facebook - ci invita proprio a riflettere sulla fragilità della pace, più che mai in questo periodo in cui viene messa fortemente a repentaglio. Oggi, preservando la memoria di quanto accaduto, inviamo un profondo e sincero pensiero a chi ha vissuto quella terribile pagina di storia, a chi ha perso la vita nelle foibe e alle famiglie coinvolte in quell'eccidio".

(ANSA).