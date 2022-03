Expo Dubai: con Regional day una giornata dedicata a Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Un'intera giornata dedicata all'Umbria all'Expo di Dubai. Lunedì 28 marzo il Padiglione Italia ospiterà il Regional Day della Regione, nell'ambito del quale si terrà il forum "Umbria armonia ed emozioni". Il "cuore verde d'Italia", storicamente impegnata nella protezione dell'ambiente, si candida a Expo 2020 Dubai per diventare il laboratorio italiano della sostenibilità, cardine dell'innovazione che coinvolge le imprese del suo territorio.

La Regione spiega che il forum, moderato dalla giornalista Maria Soave del Tg1, sarà l'occasione per presentare le eccellenze umbre in vari settori, dall'Università alla cultura, dal design allo sport - in particolare all'endurance equestre, una disciplina che lega l'Umbria a Dubai da una storia di relazioni ultraventennale - alla presenza delle massime autorità istituzionali e accademiche regionali e non solo. Gli ospiti si alterneranno nel dibattito in tavoli tematici che spazieranno dall'economia circolare alla transizione ecologica, dall'acqua al benessere naturale.

"Expo è una vetrina internazionale - sottolinea la presidente umbra Donatella Tesei - dove poter mettere in mostra quanto la nostra regione possa offrire, come bellezze, come eventi ma anche e soprattutto come approccio culturale. Una regione che per vocazione può e deve essere protagonista di quella transizione ecologica, di quell'approccio sostenibile di cui ormai non si può più fare a meno. Una sfida che abbiamo già cominciato e che portiamo avanti con convinzione".

"Sviluppumbria, agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria, ha organizzato il Regional day della Regione Umbria a Expo 2020 Dubai - afferma Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria -, con l'obiettivo di presentare agli Emirati e agli altri Paesi le migliori opportunità di collaborazione che dall'Umbria si allargano al mondo. Racconteremo i valori della nostra regione, storico cuore verde d'Italia al centro del Mediterraneo, che oggi si candida ad essere un vero e proprio laboratorio dell'innovazione sia nei settori tradizionali quali metalmeccanico, tessile abbigliamento, casa arredo, agroalimentare, artigianato artistico, sia nelle filiere del futuro e dunque energie rinnovabili, bioeconomia, chimica verde, medicina 4.0, smart farming, design".

"Il Regional Day di Expo Dubai sarà l'occasione per raccontare l'Umbria come regione storicamente vocata all'ambiente e all'apertura internazionale" sottolinea Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione. "Racconteremo - aggiunge - le nostre eccellenze in un format narrativo che tiene insieme storia, cultura, competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possono diventare promotori di nuove opportunità di collaborazione e sperimentazione. Una regione che è legata agli Emirati Arabi Uniti da una storia ultraventennale di relazioni uniche in nome dell'endurance equestre".

Il Forum sarà aperto da Tesei e dal saluto di Marina Sereni, vice ministra degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Tra gli ospiti Paolo Glisenti, commissario generale del Padiglione Italia a Expo 2020; Nicola Lener, ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti; Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione della Regione Umbria; il professor Maurizio Oliviero, rettore dell'Università di Perugia; Padre Enzo Fortunato, Francescano, giornalista e scrittore; Andrea Margaritelli, imprenditore, presidente Istituto nazionale di architettura; Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria; Catia Bastioli, Amministratore Delegato Novamont; il professor Maurizio Servili, Università degli Studi di Perugia; Marco Caprai, amministratore delegato Arnaldo Caprai; il professor Valerio de Cesaris, rettore dell'Università per Stranieri di Perugia; Chiara Biscarini, Cattedra Unesco Università per Stranieri di Perugia; Massimo Mercati, amministratore delegato Aboca; Costanza Laliscia, campionessa internazionale di endurance equestre.

Durante il forum verrà presentato "Green Table", l'evento globale lanciato dall'Umbria lo scorso mese di ottobre con una piattaforma cross-mediale (www.greentable.it), che riunisce personalità internazionali provenienti dal mondo del design, dell'economia e della cultura per condividere le proprie idee, progetti e soluzioni concrete in risposta alle grandi sfide della difesa dell'ambiente.

Per omaggiare l'amicizia tra Umbria ed Emirati Arabi Uniti, verrà proiettato il video "Umbria - Dubai, venti anni di amicizia in nome dell'endurance". A chiusura dell'evento, il presidente di Umbria Jazz Gianluca Laurenzi presenta il concerto per piano solo del top italian jazz artist Danilo Rea, in scena con il sound tipico dell'Umbria jazz festival, il festival internazionale di musica jazz che si tiene dal 1973 a Perugia e che quest'anno avrà luogo dall'8 al 17 luglio. Il concerto sarà trasmesso in streaming per tutti gli spettatori internazionali. (ANSA).