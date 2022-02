ANSA-SCHEDA/ Ecco i progetti del Pnrr in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Ecco il quadro dei progetti relativi al Pnrr in Umbria già approvati dal Governo con i Ministeri di riferimento e, tra parentesi, l'Ente attuatore.

Ministero dell'Istruzione: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (Regione Umbria) euro 10.799.056,45; Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (Provincia di Terni) euro 4.636.761,79; Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (Provincia di Perugia) euro 15.238.203,88; Costruzione di nuove scuole; incremento posti negli asili nido; incremento delle infrastrutture destinate alle mense scolastiche; incremento delle palestre scolastiche; messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (Regione Umbria) euro 66.126.476,55.

Ministero della Salute: Ripartizione programmatica alle Regioni: Case della Comunità, Implementazione COT, Ospedali di Comunità; Ammodernamento Parco Tecnologico; Sviluppo competenze tecnico professionali (Regione Umbria) euro 106.010.455,95.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali: Politiche attive del lavoro e formazione, Programma GOL (Regione Umbria - Arpal) euro 11.929.000,00; Progetti a) Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) housing temporaneo e stazioni di posta (Regione Umbria) euro 16.970.500,00.

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Interventi nella gestione delle risorse idriche, riparazione opere idrauliche, Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti di irrigazione ecc. (Consorzi di Bonifica) euro 70.463.217,67.

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili: Rinnovo flotte bus (Regione Umbria) euro 10.139.185,00; Rinnovo treni (Regione Umbria) euro 6.394.964,07.

Pinqua - progetti di rigenerazione urbana (Regione Umbria) euro 28.998.874,21; Pinqua -progetti di rigenerazione urbana (Comune Perugia) euro 29.848.772,71; Rinnovo materiale rotabile autobus TPL urbano ad emissioni zero (elettrici/idrogeno) (Regione Umbria) euro 14.920.000,00.

Mobilità ciclistica turistica: tratti umbri ciclovia Monte Argentario-Civitanova Marche (Regione Umbria) euro 20.000.000,00; Mobilità ciclistica urbana: finanziamento di ciclovie di ambito urbano-metropolitano (Regione Umbria) euro 2.630.000,00.

Linea Brt Bus Rapid Transit (Comune Perugia) euro 86.710,000,00.

Programma Safe Edilizia Residenziale Pubblica: riqualificazione alloggi ERP (Regione Umbria) euro 36.650.000,00.

Edilizia Penitenziaria Miglioramento spazi carceri adulti - costruzione padiglione "modello" (Comune Perugia) euro 10.500.000,00.

Interconnessione Diga Chiascio e collegamento al sistema acquedottistico Perugino-Trasimeno. (Regione Umbria) euro 16.200.000,00; Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio (LOTTO 2- secondo stralcio-terzo substralcio) (Regione Umbria) euro 17.270.000,00.

Alta velocità regionale (AVR)- Roma / Orte / Falconara (RFI) euro 510.000.000,00; (primo stralcio da ripartire su opere a livello territoriale) FCU interventi infrastrutturali e tecnologici sull'intera rete (Regione Umbria) euro 163.000.000,00; Collegamento ferroviario Terni- Rieti- L'Aquila - Sulmona opere prioritarie (Regione Umbria - RFI) euro 7.530.000,00; Raccordo Ferroviario Terni (Regione Umbria - RFI) euro 2.000.000,00.

Strategia aree interne. Interventi su strade (Provincia Perugia + Provincia di Terni) euro 14.780.000,00; Ministero Coesione: CIS Cratere (Regione Umbria) euro 22.500.000,00.

Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: Progetto Santo Chiodo (Regione Umbria) euro 9.750.000,00; Strada 3 Valli (Regione Umbria) euro 27.000.000,00; Stazioni Ferroviarie Baiano di Spoleto, Spoleto (RFI) euro 5.000.000,00; Strade Comunali (Comuni area cratere) euro 5.628.000,00; Rigenerazione Impianti Sportivi (Comuni area cratere) euro 9.900.000,00; Riqualificazione Urbana (Comuni area cratere) euro 18.760.000,00.

Progetto Università e centri di ricerca - Centro Digitalizzazione Beni Culturali - Spoleto (Università di Perugia) euro 14.150.000,00.

Produzione idrogeno per collegamento ferroviario Terni- Rieti- L'Aquila - Sulmona(RFI) euro 22.000.000,00.

Azione a sostegno delle imprese (Regione Umbria + Invitalia) euro 110.000.000,00 (stima quota regionale a valere su fondo complessivo stanziato).

Ministero della Cultura: Progetti locali piccoli borghi Linea B (Comuni interessati) euro 12.657.812,98; Progetto pilota Borghi a rischio abbandono e abbandonati Linea A (Comuni) euro 20.000.000,00.

Tutela e valorizzazione dell'Architettura e del Paesaggio Rurale (Soggetti privati e del terzo settore proprietari, possessori o, a vario titolo, detentori del patrimonio culturale rurale) euro 13.179.017,05.

Ministero dell'Interno: Progetti di Rigenerazione Urbana (Comuni) 18.000.000,00. (ANSA).