(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - Si è tenuta questa al Mipaaf la prima riunione del tavolo sul tabacco richiesto dalle quattro regioni dove si concentra la maggiore produzione tabacchicola nazionale. Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, ha incontrato gli assessori all'Agricoltura dell'Umbria Roberto Morroni, del Veneto, Federico Caner, della Campania, Nicola Caputo, e Gennaro Giliberti in rappresentanza dell'assessore all'Agricoltura della Toscana, Stefania Saccardi. Gli assessori hanno presentato al sottosegretario un documento di sintesi in cui sono stati evidenziati gli impegni che la filiera è pronta ad assumersi per dare continuità al virtuoso lavoro portato avanti negli ultimi anni e preservare la qualità del prodotto. Per rendere possibile questo gli assessori hanno evidenziato la necessità di convocare un tavolo che coinvolga tutti gli attori del settore così da poter garantire una sostenibilità sia economica che sociale. Tra gli altri punti del documento, la richiesta di un riconoscimento per l'aumento dei costi delle materie prime, un adeguamento dei prezzi e la possibilità di avere una prospettiva a medio e lungo termine attraverso contratti pluriennali. Si è inoltre affrontato il tema degli aiuti alla riconversione. Il sottosegretario Centinaio da parte sua ha sottolineato che l'obiettivo condiviso è quello di garantire il mantenimento della produzione, una giusta remunerazione ai coltivatori e lavorare perché il settore possa avere maggiori certezze. La seconda riunione del tavolo è stata fissata il prossimo 13 gennaio. (ANSA).