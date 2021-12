Tesei, Defr mette al centro imprese per creare occupazione

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - "Un documento chiaro e molto pragmatico con contenuti che tracciano una linea strutturale rivolta ai prossimi anni per invertire la tendenza della regione, ben focalizzata dai dati del Sole 24 Ore, e recuperare i 70 punti di Pil persi nonostante la pausa impegnativa che abbiamo avuto con il Covid": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervistata ad Umbria Radio nel programma 'Burattini senza fili', condotto dai giornalisti Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. E' così intervenuta sull'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del Documento di economia e finanza regionale.

Un documento che, ha ricordato Tesei, "mette al centro le imprese per creare occupazione qualificata". "Perché - ha aggiunto - è fondamentale pensare a nuove professionalità ed innalzare il livello delle stesse".

Per la presidente della Regione il lavoro "è centrale", con i dati del 2021, ha poi sottolineato, "positivi e che inducono alla speranza". (ANSA).