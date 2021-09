Tesei, per ex Merloni lavoriamo per Zona economica speciale

(ANSA) - NOCERA UMBRA (PERUGIA), 13 SET - "Sto lavorando per una zona economica speciale, una Zes, collegata con il porto di Ancona, che potrebbe essere veramente la soluzione per questa area che merita di essere rimessa al centro": lo ha annunciato la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha partecipato insieme al ministro Giancarlo Giorgetti e all'assessore regionale Michele Fioroni all'incontro alla ex Merloni di Nocera Umbra per la presentazione del progetto di rilancio dell'area industriale umbra. "Questa sarebbe una svolta importante e fondamentale" ha aggiunto la governatrice.

Tesei ha annunciato "a breve" incontri con la Regione Marche e con i ministri competenti. Quella legata alla ex Merloni "è una vicenda che oramai da anni si trascina senza una soluzione - ha detto ancora la presidente umbra - e stiamo portando avanti questo progetto di riconversione di questa area che vorremmo e stiamo spingendo perché sia sostenuto dalle Pnnr. Oggi ringrazio il ministro Giorgetti con cui ho avuto colloqui anche precedentemente per cercare di risolvere la faccenda di questa area importante". (ANSA).