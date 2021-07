Sanità: Umbria chiude in equilibrio bilancio 2020

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Chiusura in equilibrio del bilancio 2020 per la sanità umbra grazie al ricorso allo strumento della flessibilità che ha consentito il ministero dell'Economia e finanze, intervenendo con i finanziamenti per il Covid: ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa sono stati la presidente della Regione, Donatella Tesei, l'assessore alla Sanità, Luca Coletto, e il direttore Salute Massimo Braganti.

"Il nostro - ha detto Tesei - è un bilancio che presenta un disequilibrio strutturale da correggere e per ora, grazie a questo strumento, ci siamo riusciti, in attesa di arrivare presto ad una ristrutturazione della sanità regionale".

Soddisfatto anche l'assessore Coletto che ha spiegato come "siamo riusciti a mantenere l'equilibrio di bilancio nonostante le difficoltà non comuni indotte dal Covid e a portare a casa buoni risultati, evitando di mettere le mani in tasca agli umbri per mancanze storiche e problemi strutturali del sistema sanitario". (ANSA).



Braganti ha ricordato la situazione illustrata nella precedente conferenza di presentazione del bilancio della sanità umbra, sottolineando ancora “le problematiche dei bilanci per situazioni finanziarie legate a questioni di natura strutturale, e l’equilibrio raggiunto nell’ultimo triennio grazie all’utilizzo di partite straordinarie”. “Nel 2020 – ha spiegato – la situazione al quarto trimestre delle aziende ammontava ad uno sbilancio di 75 milioni di euro, dei quali circa 40 come perdite stimante in conseguenza del Covid mentre 35 milioni era il differenziale sulla gestione ordinaria”. Durante la nuova presentazione dati al Mef, con incontri andati avanti il 5, 6 e 7 luglio scorsi, “ci siamo presentati con un sbilancio di circa 21 milioni di euro” ha sottolineato Braganti. “La discussione - ha spiegato - è stata incentrata sulla possibilità di utilizzare l’istituto della flessibilità, per intervenire in maniera elastica su quella che era l’utilizzazione dei finanziamenti per il Covid. Avevamo infatti circa 30 milioni di finanziamenti ministeriali Covid accantonati non utilizzati per la situazione di ristrettezza interpretativa data dal ministero. La posizione dell’Umbria, così come quelle delle altre Regioni, è stata di chiedere elasticità in modo da poter utilizzare questi fondi per raggiungere l’equilibrio di bilancio”. Come esito di questi incontri nella trattazione con ministero – è stato quindi evidenziato – la Regione Umbria è riuscita a rimodulare il disavanzo che era stato presentato di 21 milioni di euro. “Con l’azione fatta quindi – ha detto ancora il direttore regionale alla Salute – abbiamo concluso l’incontro con un parere di equilibrio per quanto riguarda la chiusura del bilancio 2020. Alle aziende è stato già comunicato di attivarsi, sulla base di queste risorse, per poter chiudere i bilanci”. La presidente umbra ha poi ricordato che la Regione si sta muovendo verso un piano sanitario regionale nuovo “con un percorso avviato perché non possiamo permetterci che il disequilibrio strutturale prosegua”. La ristrutturazione della sanità, per Tesei, “deve avere al centro la salute dei cittadini e le cure adeguate e corrette”. “Il nostro impegno principale – ha proseguito – è di avere una sanità pubblica universale che garantisca le cure adeguate a tutti i cittadini e possibilmente che riporti la nostra regione ad essere attrattiva, investendo su persone e sanità regionale”. In tema di spesa farmaceutica “disallineata rispetto alla media nazionale”, Tesei ha ricordato che la Regione è intervenuta “con azione di controllo stretta in tutte le aziende”, così come per gli interventi di abbattimento delle liste di attesa “oggetto di una delle ultime delibere avviando la possibilità delle prestazioni anche al sabato e alla domenica”. “Nei prossimi mesi lavoreremo a tutto questo proprio per predisporre un piano sanitario condiviso anche con il supporto di Agenas, un organo importante per portare avanti un progetto che non possiamo più permetterci di rinviare” ha concluso Tesei.