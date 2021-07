Sanità: approvate linee indirizzo fattibilità elisoccorso

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - La Giunta umbra ha approvato le linee di indirizzo per il "progetto di fattibilità del servizio di elisoccorso regionale", per il quale è stata individuata come base l'aeroporto civile di Foligno. L'Esecutivo ha adottato l'atto su iniziativa dell'assessore alla Salute e Welfare, Luca Coletto. Il quale ha ricordato che "in Umbria si utilizza fin dall'11 aprile 2014 l'eliambulanza della Regione Marche, operativa presso la base di Fabriano".

"Considerando le problematiche in termini di efficacia, efficienza, disponibilità continuativa non vincolata anche ad eventuali impegni sul territorio marchigiano e qualità del servizio erogato - ha sostenuto Coletto -, l'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta regionale a valutare di dotare il territorio umbro di un servizio di elisoccorso autonomo. Con la delibera numero 62 dell'anno in corso la Giunta ha dato mandato alla Direzione Salute e welfare di istituire un gruppo di lavoro per predisporre uno studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di elisoccorso autonomo regionale".

Analizzate le caratteristiche del soccorso sanitario operato con eliambulanza e considerate le peculiarità del territorio regionale, sono state prese in considerazione le potenziali opzioni per la scelta di una sede baricentrica ritenendo questa una delle variabili che può notevolmente incidere sull'erogazione del servizio. Sono state prese in esame - riferisce Palazzo Donini - le aviosuperfici-campi volo-elisuperfici per base elisoccorso, della regione, compreso l'aeroporto di Terni ma sono state escluse perché la dislocazione non risultava essere in una sede baricentrica, considerando anche altre variabili che possono incidere "notevolmente" sull'erogazione del servizio (condizioni orografiche, aeronautiche, metereologiche, logistiche, antropiche).

Alla luce di tali variabili vengono identificate tre potenziali dislocazioni: l'aeroporto internazionale di Perugia San Francesco d'Assisi, quello di Foligno e l'area presso il Centro di protezione civile della stessa città. Alla luce delle condizioni esaminate, la dislocazione migliore quale sede per la base Hems regionale risulta essere l'aeroporto civile di Foligno, in quanto dotato - sottolinea ancora la Regione - di relativa logistica, migliori condizioni aeronautiche e scarso impatto sulle aree urbanizzate circostanti.

L'aeroporto internazionale di Perugia presenta invece, quale "importante criticità", la difficile coesistenza con i diversi aviomezzi in transito. Per quanto riguarda infine l'area prospicente il centro regionale Protezione civile di Foligno, è considerata eccessivamente vicina a zone "densamente urbanizzate, sulle quali avrebbe un impatto certamente nocivo per quanto riguarda l'inquinamento acustico ed il rischio legato ad incidenti in fase di decollo e atterraggio".

Nel progetto vengono anche analizzate le modalità di acquisizione delle risorse necessarie, in particolare la gara regionale per l'affidamento del servizio, così come si rende necessario individuare un'azienda per la selezione e formazione del personale sanitario specifico da impiegare sull'elicottero.

Inoltre, è prevista la definizione e stipula di una convenzione con il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria (Sasu) per l'impiego di tecnici di elisoccorso, attualmente operanti presso quello della Regione Marche.