Regioni: Tesei, rilanciare ruolo cerniera Italia centrale

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 GIU - "Dobbiamo creare un'azione sinergica per dare forza alla fascia appenninica e rilanciare il ruolo di cerniera dell'Italia centrale. Il riequilibrio territoriale non riguarda solo il nord e il sud del Paese": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, partecipando in videocollegamento al convegno #NorciaRinasce2021.

Tesei ha posto soprattutto il tema delle infrastrutture viarie e digitali. "Dobbiamo uscire dall'isolamento - ha sottolineato - e la rete deve raggiungere tutte le pubbliche amministrazioni, tutti i cittadini e tutte le imprese delle aree interne. In tal senso abbiamo dato vita a un tavolo di lavoro allargato che comprende tutte le regioni del Centro Italia, vale a dire, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Toscana".

"Ci attende una sfida importante, che riusciremo a vincere soltanto se sapremo fare squadra" ha concluso Tesei. (ANSA).