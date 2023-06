Assemblea approva mozione per promozione cammini Camaldolesi

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - L'Assemblea legislativa ha approvato con voto bipartisan (13 voti favorevoli e uno astenuto, Simona Meloni Pd) la mozione per la "Promozione e valorizzazione dei cammini dei Camaldolesi in Umbria", dei consiglieri della Lega Manuela Puletti, prima firmataria, Valerio Mancini e Marco Castellari.

Come ha specificato Puletti nell'illustrare l'atto all'aula, l'iniziativa mira ad impegnare la Giunta a "valutare la proposta nelle sedi istituzionali che riterrà opportune e ad intraprendere tutte le azioni e le interlocuzioni necessarie volte alla promozione e alla valorizzazione del cammino dei Camaldolesi, un'ulteriore itinerario a disposizione dei turisti che vorranno visitare l'Umbria e le sue bellezze da una diversa angolazione: quella che unisce fede, storia e natura incontaminata". "L'idea di un cammino ideale che abbracci i centri più importanti cari ai monaci camaldolesi, ai loro insegnamenti e alla loro opera, dedita soprattutto allo sviluppo e al progresso in campo agricolo e silvicolo - ha sottolineato -, è stata al centro di numerosi incontri promossi in Umbria dal Comune di Umbertide con il supporto dell'associazione Eticamente e nelle Marche dal Comune di Fabriano. Momenti importanti di confronto, utili alla presa di coscienza dell'importanza di costruire insieme, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, il 'Cammino dei Camaldolesi': un percorso di 11 tappe che partendo da Camaldoli in Toscana, attraversa l'Umbria nord-orientale ad Umbertide ed entra concludendosi nelle Marche, a Fabriano, che ospitò San Romualdo, fondatore dell'Ordine, negli ultimi anni di vita. Per rafforzare la cooperazione turistica, culturale e socio-economica delle zone che sarebbero coinvolte nel progetto, appare di fondamentale importanza la partecipazione attiva delle Istituzioni regionali attraversate dal 'Cammino dei Camaldolesi'. La Regione Marche, in quest'ottica, ha recentemente approvato la Legge regionale 29/2021, con l'intento di promuovere e sostenere concretamente questo tipo di turismo lento e sostenibile, che attraversa spesso i piccoli borghi dell'entroterra marchigiano. Sarebbe auspicabile un analogo impegno nella stessa direzione da parte della Regione Umbria che, forte della sua posizione baricentrica, potrebbe attrarre: nuovi flussi turistici, incrementare le presenze soprattutto legate ai pellegrinaggi e in generale al turismo religioso, fornire un'occasione di crescita e sviluppo per le aree interne e più disagiate del suo territorio regionale, aiutandole ad arginare la piaga dello spopolamento". (ANSA).