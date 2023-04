Il 18 aprile si riunisce l'Assemblea legislativa dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni martedì 18 aprile, con inizio dei lavori previsto per le ore 9.30.

L'ordine del giorno prevede interrogazioni a risposta immediata, disegni e proposte di legge, mozioni e nomine.

Durante il question time verranno discussi atti ispettivi relativi a laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche che sarà realizzato a Lidarno (Perugia); salubrità dei luoghi di lavoro e degli ambienti esterni dell'allevamento di via Campodonico (Spello); emergenza siccità e lago Trasimeno; stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) in Umbria; attivazione di un secondo inceneritore a Terni; petizione popolare del comitato "Giove non si vende"; rischi e conseguenze dell'attuazione del payback sanitario; tempistiche nella realizzazione degli ospedali di zona disagiata con pronto soccorso di Norcia e Città della Pieve.

Sarà poi affrontata la proposta di legge "Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria" e a seguire gli atti di indirizzo relativi a divieto di detenzione della trota fario; tagli in sanità e dalle discriminazioni territoriali legate al regionalismo differenziato; riconversione del polo chimico ternano-narnese; aree disagiate e parametri degli ospedali dell'area cratere; sostegno del soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco.

I lavori saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube dell'Assemblea e saranno seguiti dall'Ufficio stampa - si legge in un suo comunicato - "nel rispetto delle vigenti normative in materia di informazione istituzionale durante il periodo elettorale".