Assemblea legislativa dell'Umbria convocata per martedì 13

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni, a Perugia, martedì 13 luglio, con inizio dei lavori alle ore 9.30. L'ordine del giorno prevede: Interrogazioni a risposta immediata (question time); Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale - anno 2020; mozioni.

Question time "Parco terapeutico monte Subasio, intendimenti della Giunta regionale", interroga il consigliere Tommaso Bori (Pd), risponde l'assessore Luca Coletto.

"Avviso ristori associazioni e società sportive dilettantistiche, misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga, revisione ed ampliamento dei criteri di accesso (d.l. 22 marzo 2021, n. 41)", interroga il consigliere Simona Meloni (Pd), risponde l'assessore Paola Agabiti.

"Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della strada E78 Grosseto-Fano", interrogano i consiglieri Valerio Mancini (primo firmatario), Daniele Nicchi, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli (Lega), risponde l'assessore Enrico Melasecche.

"Stato di attuazione dei contenuti della mozione (atto n. 890) approvata con deliberazione 148/2021 riguardante strutture di ricovero per anziani, pubbliche e private. Riconoscimento tempestivo delle risorse previste nel D.l. ristori, revisione tariffe e contributo straordinario compensativo per emergenza Covid", interroga il consigliere Michele Bettarelli (Pd), risponde l'assessore Luca Coletto.

"Ripristino e rimessa in sicurezza del tracciato denominato 'Francescana' posto a servizio dell'invaso della diga Chiascio nei pressi di Valfabbrica", interroga il consigliere Stefano Pastorelli (Lega), risponde l'assessore Roberto Morroni.

"Intendimenti della Giunta regionale in merito all'apertura dello svincolo sulla Terni-Rieti per il lago di Piediluco, in provincia di Terni", interroga il consigliere Daniele Carissimi (Lega), risponde l'assessore Enrico Melasecche.

"Parco Leolandia Umbria, intervento urgente della Regione per tutelare l'accordo dopo l'emergenza Covid-19", interroga il consigliere Thomas De Luca (M5S), risponde l'assessore Michele Fioroni.

"Proroga area di crisi complessa Terni-Narni, intendimenti della Giunta regionale", interroga il consigliere Fabio Paparelli (Pd), risponde l'assessore Michele Fioroni Atto solo esame "Stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale - anno 2020", relazione della presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei Mozioni "Inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)", atto di iniziativa dei consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli (Lega).

"Pnrr Umbria 2021-2026, risorse finanziarie destinate alla città di Assisi finalizzate alla valorizzazione del territorio dell'assisano che promuovano il brand della destinazione Umbria ed il messaggio di San Francesco in Italia e all'estero", atto di iniziativa del consigliere Donatella Porzi (Pd).

"Riconversione sostenibile del Polo chimico Ternano-Narnese attraverso la valorizzazione sostenibile degli scarti della filiera agricola", atto di iniziativa del consigliere Daniele Carissimi (Lega).

"Impegni della Giunta regionale in materia di appalti", atto di iniziativa dei consiglieri Andrea Fora (Patto civico-primo firmatario) e Tommaso Bori (Pd).

"Ripristino della operatività dell'ospedale di Norcia e del distretto sanitario della Valnerina. Interventi immediati finalizzati alla tutela della salute delle popolazioni residenti e dei numerosi visitatori che frequentano la zona", atto di iniziativa del consigliere Vincenzo Bianconi (Gruppo misto).

Atto amministrativo "Designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche", relatore Daniele Nicchi (presidente Prima Commissione). (ANSA).