Squarta (FdI), il delitto di Ilaria Sula lascia sgomenti

"Una ragazza di appena 22 anni, piena di sogni, di futuro, di possibilità. Uccisa con ferocia, da chi la conosceva. Un delitto che lascia sgomenti, e che grida indignazione in un Paese che non può più permettersi di restare fermo": così l'europarlamentare umbro di Fratelli d'Italia Marco Squarta interviene dopo il femminicidio di Ilaria Sula. "Da inizio anno - prosegue - sono tre le donne uccise in Umbria.

Dieci in tutta Italia, e tutta l'Italia è chiamata a dover reagire, a tutti i livelli".

Per l'europarlamentare - si legge in una sua nota -, "siamo davanti a una tragedia annunciata: dietro ogni femminicidio c'è quasi sempre un'escalation di minacce, paura, solitudine".

"Dobbiamo rompere questo schema - prosegue -prima che diventi l'ennesima cronaca nera. Le vittime non possono più essere lasciate sole. Chi chiede aiuto deve trovarlo, subito".

Squarta ha poi commentato la recente misura del governo.

"Accolgo con favore l'introduzione del reato autonomo di femminicidio da parte del Consiglio dei Ministri - ricorda -, punito con l'ergastolo. È un passo giusto, ma non è l'unico necessario. Servono più strumenti, più formazione, più protezione. Non basta punire: bisogna impedire che accada".

A margine, l'europarlamentare ha voluto ricordare anche il femminicidio di Sara Campanella, anch'essa appena ventiduenne, uccisa a Messina. "La violenza non ha latitudine" ha aggiunto.

"Non possiamo più limitarci a dichiarazioni di rito" ha conclude Squarta. "Le parole, senza azioni - aggiunge -, non bastano più. Ognuno deve fare la propria parte: le istituzioni, la scuola, i media, la giustizia, le famiglie. È tempo di un patto nazionale contro la violenza sulle donne. Non c'è più tempo da perdere. E non ci sono più alibi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA