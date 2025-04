Maggioranza, fatta chiarezza su gravità situazione sanità

I capigruppo di maggioranza dell'Assemblea legislativa esprimono "un sentito ringraziamento ai rappresentanti di Kpmg, alla direttrice regionale Daniela Donetti e, soprattutto, alla presidente Stefania Proietti, per la disponibilità, la correttezza e l'esaustività con le quali oggi hanno partecipato alle cinque ore di seduta in Commissione consiliare, rispondendo a tutte le domande di maggioranza e minoranza e facendo pienamente chiarezza sulla gravità della situazione della sanità umbra".

"Il quadro d'insieme è sempre più chiaro - sostengono in una nota gli esponenti di maggioranza - a fronte di un grave decadimento della qualità e della capacità di risposta del nostro sistema sanitario, come ben sanno le cittadine e i cittadini umbri, e di una situazione economica ormai insostenibile, aggravata dai tagli del governo Meloni (40 milioni in tre anni), la nostra giunta, insediata da poche settimane è impegnata nella costruzione di una manovra che non impatti sulle fasce sociali più fragili, ma al tempo stesso scongiuri scenari ben peggiori, metta in salvo la nostra sanità pubblica e sia in grado di gestire sempre meglio".



