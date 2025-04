Gualtieri, città sulla frontiera sfide del nostro tempo

"Le città e le autonomie locali sono veramente sulla frontiera delle sfide del nostro tempo": a dirlo è Roberto Gualtieri, il presidente di Autonomie locali italiane e sindaco di Roma che tiene a Perugia l'assemblea nazionale. E che ha parlato delle "politiche sociali, a partire da quelle per la casa, dove stiamo elaborando una proposta nazionale ed europea, quelle per il clima, per la coesione sociale e la giustizia". "I Comuni sono in prima linea - ha aggiunto - e devono essere protagonisti delle sfide di questa fase. A livello nazionale ed europeo. Questa assemblea presenterà molte proposte e idee su tutti i grandi temi al centro dell'agenda".

Riguardo al rapporto con l'Europa, Gualtieri lo definito "fondamentale". "Noi siamo parte di un'alleanza europea per la casa - ha aggiunto - e stiamo chiedendo con forza un piano per dare risorse per fare finalmente del diritto alla casa un diritto reale. Non ci sono più politiche pubbliche per la casa da decenni e questo è un pilastro del modello sociale europeo.

Quindi vogliamo porre un problema drammatico in tutti i Paesi e in tutte le grandi città. Ali - ha ricordato Gualtieri - è protagonista di questa nuova linea".



