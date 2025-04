FI-Lega-FdI, all'Umbria non serve manovra lacrime e sangue

La questione del deficit nel bilancio della sanità in Umbria è stata al centro di un incontro che il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco, il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi e il segretario della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, hanno avuto con i sottosegretari al ministero dell'Economia Lucia Albano, Sandra Savino e Federico Freni. "E' evidente che l'Umbria non abbia alcun bisogno di una manovra lacrime e sangue che rischia solo di compromettere irrimediabilmente il futuro di famiglie e imprese" hanno sottolineato.

"Invitiamo la presidente Proietti - hanno affermato Prisco, Nevi e Marchetti - a consultare il bilancio sanitario regionale con scrupolo e grande attenzione. Piuttosto che evocare una manovra 'salva-Umbria', che si tradurrebbe in un aumento delle tasse per i cittadini, basterebbe leggere i numeri di casa propria per apprendere che la Regione Umbria può contare su circa 40 milioni relativi al payback dei dispositivi medici" hanno sottolineato in una nota congiunta.

"Sono risorse importanti, che possono essere utilizzate per ripianare i conti e rimettere in equilibrio il bilancio della sanità regionale senza ricorrere ad un aumento delle imposte" hanno spiegato Nevi, Marchetti e Prisco. "Il disavanzo confermato è pari a 34 milioni - hanno aggiunto -, mentre i 39 milioni del fondo di dotazione, in diminuzione già dal 2013, possono essere soggetti a un piano di rientro pluriennale che andrà concordato con il Ministero. Alla luce della riunione è evidente che l'Umbria non abbia alcun bisogno di una manovra lacrime e sangue che rischia solo di compromettere irrimediabilmente il futuro di famiglie e imprese. Forse, ma siamo pronti a farci smentire, il vero obiettivo della sinistra è un altro: eludere le roboanti promesse elettorali sulla sanità e fare cassa per altri scopi. Per fortuna li abbiamo smascherati, ora ritirino la manovra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA