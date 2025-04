Elgin annuncia investimento da 250 milioni in Umbria

Elgin, impegnata nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato l'ingresso ufficiale nel mercato italiano con una partnership con Rinascita Holding, gruppo specializzato nella realizzazione di sistemi di accumulo energetico, per lo sviluppo di un progetto Bess da 200 MW in Umbria del valore di circa 250 milioni di euro. L'obiettivo è garantire la stabilità della rete e aumentare la quantità di energia rinnovabile nell'Italia centrale.

Elgin spiega che il gruppo, con progetti attivi in Germania, Inghilterra e Irlanda, conferma così il proprio percorso di espansione, puntando a sviluppare oltre 3 GW in Italia entro il 2030.

"L'espansione in Italia è una tappa naturale per Elgin", ha dichiarato Ronan Kilduff, CEO di Elgin. "Il Paese è il secondo produttore di energia solare in Europa - ha aggiunto - ed è chiaro il suo impegno verso il raggiungimento degli obiettivi di energia pulita, al quale contribuiremo non solo mettendo in campo competenze tecniche e investimenti, ma anche avviando partnership locali nel rispetto dei territori e delle regioni in cui operiamo. Puntando su tecnologie innovative come l'Agri-PV e lo stoccaggio su larga scala, crediamo di poter sostenere le ambizioni dell'Italia in materia di energie rinnovabili in modo che venga valorizzato e protetto anche il suo patrimonio agricolo".



