Da Suor Paola 'sincera devozione' per santa Rita da Cascia

Ha sempre coltivato una "sincera devozione" per Santa Rita da Cascia, suor Paola, la religiosa diventata celebre grazie alle sue apparizioni nella trasmissione della Rai, "Quelli che il calcio" condotta da Fabio Fazio. Lo sottolineano l'Amministrazione comunale della città umbra e il sindaco Mario De Carolis che esprimono "profonda vicinanza" per la sua scomparsa. Sottolineando che "la sua esistenza è stata un chiaro esempio di dedizione agli altri, con particolare sensibilità verso i più fragili e bisognosi".

Il Comune di Cascia ha ricordato che suor Paola ha tratto ispirazione dalla figura di Santa Rita "nel quotidiano impegno di carità e sostegno". Nel 2018 ha tra l'altro ricevuto il premio Don Sante Quintiliani, destinato dall'ente "a chi incarna lo spirito di servizio e l'attenzione verso i più vulnerabili, valori che Suor Paola ha rappresentato pienamente".

"Il suo esempio di vita, ispirato ai valori di Santa Rita - sottolinea ancora il Comune -, rimarrà per sempre nei cuori dei cittadini di Cascia. L'Amministrazione comunale si stringe al dolore di quanti l'hanno conosciuta e amata, mantenendo vivo il ricordo del suo sorriso e della sua inesauribile energia".





