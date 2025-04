Da dazi danni per decine milioni euro a agroalimentare umbro

Non è stato ancora quantificato esattamente ma sarà un danno di diversi milioni di euro quello che subiranno in Umbria le impese agricole e agroalimentari per effetto dei dazi negli Stati Uniti. "Vengono colpiti settori strategici come ad esempio vino e olio" ha detto il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti, secondo il quale ci sono rischi per il fatturato delle aziende e quindi per la tenuta del mercato del lavoro.

"L'agroalimentare umbro - ricorda Agabiti - è già stato colpito duramente dal Covid prima e dalla guerra in Ucraina poi.

Con un aumento dei costi di produzione. Ora questo nuovo colpo".

Il presidente di Coldiretti Umbria si aspetta una reazione delle Istituzioni italiane ma soprattutto dall'Europa. "Bisogna reimpostare completamente la politica comunitaria - afferma - e far valere effettivamente il principio di reciprocità. Bisogna dire basta alle importazioni selvagge e serve una vera politica agricola da parte dell'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA