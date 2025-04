Antognolla Golf ancora primo in classifica Leading Courses

Antognolla Golf si conferma per il secondo anno consecutivo al primo posto nella classifica Leading Courses, piattaforma di fiducia dei golfisti che raccoglie le valutazioni dirette di migliaia di giocatori in 16 Paesi europei. Lo ha annunciato la stessa struttura umbra. Secondo la quale a conquistare i giocatori è stata la bellezza del campo, immerso nel paesaggio naturale, e la qualità tecnica del percorso disegnato da Robert Trent Jones Jr. e facente parte dell'Antognolla Resort.

Il campo si è classificato primo anche nella categoria "miglior manutenzione".

"Siamo molto fieri di aver ottenuto questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo, soprattutto perché a votare sono stati coloro che hanno avuto la possibilità di giocare ad Antognolla e di sperimentare la qualità del nostro campo" ha commentato César Burguière, direttore di Antognolla Golf. "Ogni anno - aggiunge - accogliamo sempre più giocatori internazionali, e continueremo a migliorarci per offrire un'esperienza di livello mondiale".

Classificato "Outstanding" nella classifica Golfer's Choice 2024, Antognolla Golf ha ottenuto un punteggio pari a 8,8/10 ed è stato inserito tra i 100 migliori campi di tutta Europa. Un successo, questo, che segue quello già ottenuto ai World Golf Awards, dove Antognolla ha ricevuto per tre volte il premio come Miglior Campo da Golf d'Italia (2020, 2022 e 2024).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA