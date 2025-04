Vino, Cotarella premiato a palazzo Chigi

Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi, ha ricevuto oggi a palazzo Chigi il premio "Maestro dell'arte vitivinicola italiana".

Il riconoscimento, conferito dal governo ai protagonisti dell'enogastronomia italiana, gli è stato consegnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Enologo umbro di fama internazionale, Cotarella è stato premiato per il suo contributo alla valorizzazione del vino italiano nel mondo e per i tanti progetti inclusivi di solidarietà che lo hanno visto protagonista negli anni, dalla Comunità di San Patrignano, alla cantina dei Salesiani in Terra Santa.

"Il vino non è solo un prodotto, ma un bene iconico, cultura, storia, espressione del territorio", ha detto Cotarella.

"Questo premio - ha aggiunto - è di tutti gli italiani che amano il vino a qualunque titolo". Ha poi sottolineato il momento di difficoltà che sta attraversando il comparto vitivinicolo: "Noi enologi - ha aggiunto Cotarella - siamo un esercito di 5mila persone sempre in trincea per i produttori e con i produttori". "Un pensiero particolare lo dedico proprio a loro, che stanno vivendo un periodo non semplice a causa di una situazione generale che non agevola i mercati - ha sottolineato l'enologo - Ma sono certo che riusciremo a superare anche questo momento complicato, perché il vino italiano è stato e sempre sarà più forte di ogni avversità".



