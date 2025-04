Tv, Bandecchi e Proietti a 'Nero su Bianco'

"Bandecchi e Proietti: Dialogo sull'Umbria tra Innovazione e Sfide" è il titolo della trasmissione televisiva in onda oggi, mercoledì 2 aprile 2025, alle 20.45, su Umbria Più - Canale 15 del digitale terrestre.

Il talk show "Nero Su Bianco", condotto dal giornalista Laurent De Bai, ospiterà due protagonisti della politica: la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, e Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e neo-presidente della provincia ternana. Un confronto acceso e ricco di spunti - spiega l'emittente in una sua nota - su temi cruciali per la regione, tra amministrazione, economia e prospettive future. I due ospiti discuteranno le sfide e le opportunità per il territorio umbro.





