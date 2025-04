Studentessa scomparsa a Roma trovata morta in una valigia

E' stata trovata morta Ilaria Sula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma. Il corpo della giovane è stato individuato in un'area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. Si indaga per omicidio.

Ilaria Sula, originaria di Terni era scomparsa il 25 marzo scorso, da quando era uscita dall'abitazione che condivide con alcuni coinquilini in zona Furio Camillo a Roma. Preoccupati, i genitori di Ilaria avevano presentato una denuncia al commissariato di polizia San Lorenzo che ha avviato indagini con il commissariato Sant'Ippolito. E' stata attivata la cabina di regia in prefettura e sono stati attivati tutti gli enti e le associazioni preposti per ricerche. Ilaria Sula frequentava la triennale di Statistica all'università di Roma La Sapienza



