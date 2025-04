L'Umbria 'sconvolta per la tragica morte di Ilaria Sula'

La comunità di Terni e l'intera Umbria sono "sconvolte per la tragica notizia della morte di Ilaria Sula": per la presidente Stefania Proietti, che esprime profondo cordoglio insieme a tutta la Giunta regionale, "non possiamo più permettere che ciò avvenga perché ormai la violenza sulle donne non conosce confini sociali e culturali e richiede azioni concrete".

"Il caso di Ilaria Sula - osserva la presidente - è emblematico di come il femminicidio non sia solo un atto criminale, ma un dramma che affonda le radici in dinamiche sociali e culturali ben più profonde. La violenza contro le donne, spesso alimentata da relazioni malsane e squilibrate, è un fenomeno che mette in discussione la nostra capacità di educare le nuove generazioni alla parità, al rispetto e alla dignità reciproca".

La presidente ribadisce quindi, "l'importanza di intervenire tempestivamente intensificando le azioni nelle scuole e nelle università, partendo dai giovani, per promuovere una cultura di rispetto e di consapevolezza".

"Oltre alla formazione nelle scuole - dice - dobbiamo rafforzare i servizi di supporto alle vittime di violenza perché è urgente che la cultura del silenzio venga spezzata, e che ogni segnale di abuso venga ascoltato e affrontato. La discriminazione di genere, l'oggettivazione delle donne e la cultura della violenza non devono più trovare spazio nella nostra quotidianità. Solo un cambiamento profondo e un impegno costante delle istituzioni, dei cittadini e delle famiglie potranno contrastare efficacemente il femminicidio e garantire alle donne una vita libera da paura e violenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA