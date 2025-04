Buco nella sanità, Giunta Umbria 'ridiscute la manovra'

A fronte delle risultanze del tavolo tecnico di ieri per la verifica del risultato del quarto trimestre 2024 del Servizio sanitario regionale, durante il quale sono stati accertati i presupposti per avviare la procedura di diffida, la Giunta regionale "ha già convocato tavoli per rimettere in discussione le cifre della manovra". E' quanto riferisce una nota dell'ente.

La Giunta sottolinea che "il disavanzo sanitario per l'esercizio 2024 è di circa 34 milioni che, sommati al 'fondo di dotazione' negativo delle aziende sanitarie, pari a 39 milioni di euro, portano a un fabbisogno complessivo di circa 73 milioni"."In merito alla posta 'fondo di dotazione', per cui è necessario trovare coperture di parte corrente, già ieri durante il tavolo tecnico - ricorda ancora l'ente - è stata richiesta dalla Regione la possibilità di rateizzazione, operazione non consentita, invece, per il disavanzo di esercizio accertato".

Il tempo per la manovra fiscale, "il più possibile equa e dalla parte delle fasce basse e medie di reddito", rimane il 15 aprile.

Oggi pomeriggio è fissato il secondo incontro con i sindacati. Seguiranno parti datoriali e amministratori nelle prossime ore.

Gli aumenti delle aliquote fiscali che erano stati decisi dalla Giunta nei giorni scorsi sono al centro di forti polemiche in Umbria, soprattutto da parte dei consiglieri di centrodestra che hanno anche deciso di occupare il Consiglio regionale.





