Regione Umbria, Mef certifica disavanzo 73 milioni in sanità

Presenta un disavanzo di 73 milioni di euro il Sistema sanitario dell'Umbria. Lo hanno accertato i tecnici del ministero dell'Economia e finanza. E' quanto ha reso noto la Regione, spiegando che "questa procedura porta all'avvio della procedura di diffida". Sul Tavolo di verifica del Mef la stessa Regione ha portato i conti relativi al 2024. La cifra per la quale dovrà garantire le "necessarie coperture" - riferisce l'Amministrazione umbra - è pari a 73 milioni, somma derivante dal disavanzo del sistema sanitario regionale pari a 34 milioni e del fondo di dotazione pari a 39 milioni.

La Regione ha poi specificato che "da quest'anno il governo taglierà" all'Umbria "5 milioni (saranno in tutto 40 nei prossimi 3 anni)". Per Palazzo Donini questa situazione, "cristallizzata sul tavolo del Mef", "porta all'avvio della procedura di diffida ai sensi del comma 174 L, 311/ 2004". Il Tavolo - viene spiegato ancora - resta ora in attesa delle "necessarie misure di copertura entro i termini previsti dalla normativa vigente e cioè entro il 30 aprile".

"Se le coperture non saranno recuperate entro tale data - si legge nella nota -, dal primo maggio la presidente della Regione in qualità di commissario ad acta deve aumentare l'addizionale Irpef e Irap, ma se gli stessi aumenti saranno ritenuti insufficienti dal primo giugno saranno aumentate al massimo le aliquote Irpef per tutte le fasce di reddito e Irap per tutte le imprese, oltre al divieto di effettuare spese non obbligatorie in sanità".



