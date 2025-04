'Radici' filo conduttore per Umbria del vino al Vinitaly

Saranno le "Radici" il filo conduttore di tutti gli eventi in programma al Vinitaly per l'Umbria del vino. Nel padiglione allestito alla Fiera di Verona, dal 6 al 9 aprile troveranno spazio 56 cantine oltre ad iniziative sull'eccellenza vinicola del territorio umbro.

Il programma, illustrato nel corso di una conferenza stampa al Salone d'onore di Palazzo Donini a Perugia, si preannuncia molto ricco e interdisciplinare. Umbria top, la società cooperativa che raggruppa la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali, dopo la partecipazione a Wine Paris e a Slow Wine Fair di Bologna di febbraio e quella di marzo al ProWein propone ora, alla principale fiera italiana del vino, come di consueto una moltitudine di appuntamenti, tra degustazioni, talk, approfondimenti. L'Umbria quindi affonderà le sue "Radici" al Vinitaly, come ha sottolineato Simona Meloni, assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari. "Il claim che accompagna la presenza della Regione Umbria al Vinitaly - ha detto -, rappresenta perfettamente il valore profondo del nostro comparto vitivinicolo con 'Radici' ben salde nella nostra tradizione, ma uno sguardo sempre rivolto al futuro".

"Agricoltura, turismo ed enogastronomia - ha poi affermato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti - oltre che essere un abbinamento che farà crescere numeri per l'accoglienza e per l'esportazione dei nostri prodotti è un mix vincente che può permetterci di non avere paura nemmeno dei dazi".

Umbria Top, ha poi spiegato il suo presidente Massimo Sepiacci, "si conferma di anno in anno punto di riferimento per chi sceglie di valorizzare il vino della regione nel suo contesto territoriale, offrendo al pubblico un'immagine unitaria e coesa". "In questo contesto - ha aggiunto - il Vinitaly 2025 assume un ruolo chiave con un'opportunità unica per consolidare la presenza del vino umbro sui mercati nazionali e internazionali, favorendo nuove collaborazioni e accrescendo la visibilità del comparto".



