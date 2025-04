Prisco, fatto gravissimo ordigno trovato in aula a Narni

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha definito "un fatto gravissimo quello rivendicato da un gruppo anarchico a Narni". "Collocare un ordigno all'interno di un'aula universitaria rappresenta un atto terroristico inaccettabile" ha sottolineato.

"Ringrazio le forze dell'ordine per la rapida reazione - ha scritto il sottosegretario in una nota - e confido nel lavoro della Procura di Terni, che in sinergia con gli investigatori dell'Antiterrorismo di Perugia si occupano della vicenda.

Auspico intanto la condanna unanime di tale violenza estremista.

In particolare per quanto accaduto a Narni, dove è stata messa nel mirino l'Università, simbolo della conoscenza e della libera diffusione delle idee: un attentato rivendicato con minacce alle fondamenta delle istituzioni messe a protezione della nostra Repubblica. Certi atti vanno isolati e repressi senza sconti, così come vanno isolati i violenti e gli estremisti".



