Partito il cantiere per la Casa comunità Nuova Monteluce

È già partito il cantiere per la realizzazione della Casa della comunità nella Nuova Monteluce, l'area dell'ex ospedale. La struttura, antistante piazza Coppoli, viene realizzata nell'ambito del Pnrr con un investimento di oltre 5,5 milioni di euro (5.536.023 per l'esattezza), più ulteriori 500 mila euro per attrezzature e arredi.

Alla presentazione dei lavori hanno partecipato il vice presidente della Regione Tommaso Bori, la presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi e la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. Con loro Emanuele Ciotti, direttore generale della Usl Umbria 1, il direttore amministrativo Enrico Martelli e a Barbara Blasi, direttrice del distretto del Perugino.

Febbraio 2026, il 20 nello specifico, è la data indicata per la consegna della struttura, dove lavoreranno, tra fissi e personale a rotazione, circa 200 persone.

Ciotti ha spiegato che saranno numerosi i servizi previsti, a partire dal Pua, il Punto unico di accesso "per dare risposta sanitaria integrata". Previsti, tra gli altri, anche servizi di medicina generale e specialistici, più la parte del consultorio.

Il vicepresidente Bori ha aggiunto che l'intervento consentirà di "riconnettere due piazze con una apertura che metterà in collegamento i servizi sociali e scolastici del Comune di Perugia, in piazza Coppoli, e quelli al diritto allo studio dell'Adisu, facendo tornare a far vivere Monteluce e dando un servizio di salute nel centro storico, che ora non è presente".

Di un "avvio aspettato per tanto" ha parlato la sindaca Ferdinandi, che ha sottolineato il valore dell'andare "sempre più verso una integrazione dell'aspetto sanitario e sociale".

Per Bistocchi quello fatto rappresenta "un passo avanti".

"Parlare di casa della comunità significa parlare di sanità pubblica - ha aggiunto -, un qualcosa che ho sentito dire poco in questi ultimi anni, significa parlare di un'idea di assistenza di prossimità e anche avere un luogo fisico che è un punto di riferimento per i cittadini per una assistenza sanitaria, sociale o socio-sanitaria".



