Nicastro è il nuovo direttore sanitario dell'Usl Umbria 1

L'Usl Umbria 1 ha annunciato che Ottavio Alessandro Nicastro è il nuovo direttore sanitario dell'azienda sanitaria. Sostituirà Luigi Sicilia, direttore del Distretto della Media Valle del Tevere e responsabile della struttura di Sicurezza aziendale, che stava ricoprendo il ruolo come facente funzione, al quale "va il ringraziamento della direzione aziendale per l'impegno profuso e il lavoro svolto".

Nicastro, che prenderà servizio da lunedì 14 aprile, ha ricevuto il benvenuto del direttore generale Emanuele Ciotti e di quello amministrativo Enrico Martelli, che lo hanno accolto già nella giornata di martedì 1 aprile presso gli uffici di via Guerra a Perugia.

Per Ottavio Alessandro Nicastro, medico di sanità pubblica, specialista in igiene e medicina preventiva, si tratta anche di un ritorno in città, dove ha conseguito il suo primo master in Educazione sanitaria presso l'Università degli Studi di Perugia, cui hanno fatto seguito quelli in Epidemiologia, Sicurezza dei pazienti e Funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari.

Prima di approdare in Umbria - si legge in un comunicato dell'Usl -, è stato direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero-Universitaria di Modena. In precedenza, ha operato presso l'Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna, dove si è occupato di tematiche relative alla Qualità e all'accreditamento, e successivamente presso il Servizio assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, dove ha diretto il Centro regionale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio sanitario.

A livello nazionale, coordina la sub area rischio clinico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed è stato componente dell'Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). È stato anche componente del gruppo di lavoro Prevenzione e controllo delle infezioni istituito dall'Istituto Superiore di Sanità per la gestione dell'emergenza Covid-19.



