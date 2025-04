Nevi, ordigno in Università è un fatto gravissimo

"Il ritrovamento dell'ordigno nella sede di Narni dell'Università di Perugia è un fatto gravissimo e, sotto certi aspetti, inquietante": così l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

"Spero che la Procura faccia piena chiarezza su quanto accaduto - afferma Nevi con una nota - e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Questo episodio dimostra che non bisogna mai abbassare la guardia, anzi, è fondamentale dotarsi di strumenti, anche tecnologici, per prevenire atti di terrorismo come questo. Ringrazio le forze dell'ordine che, in sinergia con i reparti speciali, hanno individuato e neutralizzato l'ordigno esplosivo".



