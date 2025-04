Marchetti, Lega, grande preoccupazione per ordigno

"Apprendo con grande preoccupazione la notizia del ritrovamento da parte dei carabinieri di Narni di un ordigno incendiario all'interno dei locali della facoltà di Scienze per l'investigazione e la sicurezza dell'Università degli Studi di Perugia, che io stesso ho frequentato e dove ho conseguito la laurea. Un episodio che mi colpisce particolarmente non solo per il ruolo istituzionale che ricopro, ma anche sotto l'aspetto umano, dato che in quelle aule ho passato gli anni più spensierati e formativi della mia vita": così il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario regionale della Lega Umbria. "Vedere oggi un presidio di cultura, di legalità, di libertà trasformarsi in potenziale bersaglio di un'azione eversiva è qualcosa che mi lascia senza parole" aggiunge.

"Di recente ho incontrato, insieme a una delegazione della Lega Terni, il Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni - dice Marchetti in una nota - proprio per parlare della questione sicurezza in tutto il territorio ternano: quanto accaduto all'Università di Narni testimonia come sia necessario potenziare la presenza di agenti e presidi di sicurezza sul territorio, e stiamo lavorando, di concerto con il Governo, proprio in questa direzione.

Non accettiamo che l'Umbria finisca nel mirino dell'estremismo e risponderemo con i fatti. Chi ha collocato quell'ordigno, chi lo ha rivendicato sul web, ha lanciato un messaggio chiaro: nessun luogo è più immune dall'odio ideologico e dall'eversione violenta. E allora la risposta deve essere altrettanto chiara: l'Umbria non si piega e lo Stato non arretra. Narni è un comune piccolo, ma ciò che è accaduto lì dimostra che nessuna realtà può considerarsi al riparo. Ringrazio i carabinieri di Narni per il lavoro che hanno fatto e stanno facendo per garantire la sicurezza, la Lega è e sarà sempre al loro fianco, nella piena consapevolezza che la loro presenza sul territorio sia fondamentale per le nostre comunità".



