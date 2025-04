La Ternana esonera di nuovo Abate, Liverani in panchina

Secondo esonero nel giro di poco meno di due mesi per l'allenatore della Ternana Ignazio Abate e per il suo staff. La società ha deciso di sollevare dall'incarico anche il direttore sportivo Carlo Mammarella.

La decisione, comunicata ufficialmente martedì dalla società di via della Bardesca, fa seguito alla sconfitta di domenica per 4 a 1 in casa della Lucchese. La Ternana, seconda in classifica a cinque punti dalla capolista Entella nel girone B della serie C, ha contestualmente comunicato che il nuovo allenatore è Fabio Liverani, già a Terni nella stagione 2016-2017 in serie B. Verrà ufficialmente presentato mercoledì alle 12.30 presso lo stadio Liberati.

Abate, ex allenatore della primavera del Milan e già giocatore con i rossoneri, era stato già esonerato lo scorso 6 febbraio dal presidente del sodalizio rossoverde, Stefano D'Alessandro, ma in quel caso le pressioni della piazza e della squadra - anche lì era stato annunciato l'arrivo di Liverani - avevano convinto il patron a fare marcia indietro nel giro di poche ore.



