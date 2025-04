Città Pieve ospita terza edizione del Festival del lavoro

L'Associazione LIceAli (gli ex studenti dei licei pievesi A.P.S.) e l'istituto di istruzione superiore Italo Calvino di Città della Pieve, con il patrocinio del Comune, promuovono la terza edizione del Festival del lavoro.

La manifestazione si svolgerà il 4 e 5 aprile nella Sala Grande di Palazzo della Corgna.

"Un evento - spiegano gli organizzatori attraverso un comunicato diffuso dalla Provincia di Perugia - che pone al centro il lavoro perché è fondamento della vita riconosciuto dalla Costituzione, genera sostentamento e dignità, definisce la propria identità sociale. Il lavoro, dunque, si pone come base esistenziale e progresso collettivo. Il lavoro, inoltre, rappresenta un importante momento di scelta per le generazioni che si affacciano al mondo produttivo e determina difficoltà di inserimento che richiedono attente analisi. Insomma, il lavoro riguarda tutti in modo trasversale e definisce la realizzazione individuale nel contesto collettivo".

Il Festival si propone di essere un'occasione di incontro collettivo, di riflessione e condivisione. Si rivolge particolarmente ai giovani per i quali vorrebbe essere uno strumento di lettura critica della realtà.



