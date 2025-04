Centrodestra in piazza a Perugia per dire 'no a nuove tasse'

Hanno esposto cartelli con la scritta "no a nuove tasse" i tanti sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali e parlamentari del centrodestra ma anche cittadini che hanno manifestato a Perugia contro l'aumento delle aliquote fiscali da parte della Regione guidata dal centrosinistra per fronteggiare quello che ritiene il disavanzo nei conti della Sanità.

I manifestanti inizialmente hanno sostato davanti alla sede dell'Assemblea legislativa occupata da una settimana dai rappresentanti delle opposizioni per chiedere i documenti sulla verifica dei conti. I consiglieri hanno annunciato l'intenzione di restare a Palazzo Cesaroni almeno fino al 10 aprile, data del prossimo Consiglio regionale. Il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia ha letto il testo di una lettere inviata al presidente di Anci Umbria con la quale diversi amministratori di centrodestra gli chiedono "di opporsi fermamente al disegno di legge della Giunta regionale che aumenterà la pressione fiscale su famiglie e imprese umbre".

La manifestazione si è poi spostata davanti a Palazzo Donini sede della Giunta. Sono stati quindi raggiunti dalla presidente Stefania Proietti con la quale hanno avuto un confronto.

In piazza sono scesi, tra gli altri, l'ex presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco di Terni, neopresidente della Provincia, Stefano Bandecchi. Con loro il segretario umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti e il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA