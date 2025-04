A Perugia l'Assemblea di Ali, Autonomie locali italiane

Perugia ospiterà il 3 e 4 aprile, all'Auditorium, l'Assemblea nazionale di Ali, Autonomie locali italiane. L'evento, dal titolo "Agenda Autonomie. Riforme, sostenibilità sociale e ambientale". Un'occasione di riflessione e di confronto tra amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni sulle principali sfide che riguardano il futuro delle autonomie locali italiane.

Nel corso della due giorni - annunciano gli organizzatori - si parlerà dei principali temi riguardanti il sistema degli enti locali, dalle riforme istituzionali alla governance locale. Un focus particolare sarà dedicato alle politiche per la coesione sociale e territoriale, nonché alle sfide legate all'innovazione e alla transizione ecologica. Al centro del dibattito anche il ruolo dell'Europa, la sostenibilità sociale e ambientale nelle città e nei territori, la sicurezza urbana e territoriale.

Infine, si analizzerà il ruolo delle città come avamposti nella gestione della crisi climatica.

Durante l'Assemblea sarà presentata da Fabrizio Masia la ricerca a cura di Emg Different "La figura del sindaco: numeri e prospettive".

Già annunciati gli interventi del presidente Nazionale di Ali e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del vicepresidente nazionale Massimiliano Presciutti.



