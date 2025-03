Zangrillo, attrezzati per pubblica amministrazione adeguata

"Siamo attrezzati per fornire una pubblica amministrazione adeguata ai bisogni del tempo": lo ha detto a Perugia il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Villa Umbra, sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica, per la firma della convenzione che dà ufficialmente avvio al Polo formativo territoriale. "Intanto - ha aggiunto - abbiamo una realtà di grandissima eccellenza che è la Scuola nazionale di amministrazione che è riconosciuta a livello internazionale ed è in grado di fornire contenuti formativi adeguati al contesto che stiano vivendo".

"Poi, come Funzione pubblica - ha detto Zangrillo -, stiamo lavorando per cercare di costruire dei percorsi formativi che in maniera tempestiva siano capaci di intervenire e di supportare le nostre persone".

Il ministro ha ricordato che "a metà 2023 è stato rilanciato il portale digitale 'Sillabus', che consente a tutte le amministrazioni italiane di erogare attività formativa.

"Disponiamo quindi di uno strumento che oggi consente a ogni dipendente pubblico italiano - ha proseguito - di poter accedere e costruire sulle proprie esigenze un percorso formativo. I segnali che abbiamo ricevuto nell'ultimo anno e mezzo sono assolutamente positivi. Abbiamo più di 8.500 amministrazioni iscritte a 'Sillabus' e 300 mila dipendenti pubblici che lo stanno utilizzando. Come obiettivo del Pnrr, dobbiamo garantire entro la fine del 2026 l'accesso ad almeno 700mila dipendenti e penso che lo supereremo. L'attività lavorativa di un dipendente contiene anche la formazione, che non è qualcosa di avulso dall'attività lavorativa. Dobbiamo pensare al futuro del nostro Paese come il futuro di una classe dirigente consapevole del fatto che se vogliamo affrontare le sfide complesse che il contesto di oggi ci consegna, dobbiamo essere attrezzati dal punto di vista delle competenze".



