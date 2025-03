Zangrillo a Perugia per il nuovo Polo formativo territoriale

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha partecipato a Perugia, a Villa Umbra sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica, alla firma della convenzione che dà ufficialmente avvio al Polo formativo territoriale. "Stiamo vivendo un'epoca particolarmente complessa e abbiamo la necessità di lavorare sulle nostre persone perché la pubblica amministrazione è il più grande datore di lavoro italiano e chi ci lavora ha la grandissima responsabilità di garantire servizi rispondenti alle attese dei cittadini: la formazione diventa una leva strategica e un passaggio fondamentale per garantire un corpo di persone che sia effettivamente adeguato alle sfide che dobbiamo affrontare" ha detto.

"Questo polo formativo - ha detto ricordato ancora il ministro - è il sesto che inauguriamo insieme alla Scuola nazionale di amministrazione con la quale c'è una bellissima sinergia. L'obiettivo è di creare e strutturare un rapporto solido tra le amministrazioni centrali, quelle territoriali e i territori. Abbiamo bisogno di vivere la pubblica amministrazione soprattutto guardando ai territori perché è nei territori che la pubblica amministrazione esprime le sue attività verso i cittadini. Questi poli formativi diventano degli hub dove tutti i soggetti protagonisti della formazione possono lavorare insieme in sinergia per costruire un percorso formativo e mettere a disposizione delle strutture per realizzare gli interventi di up skilling in un mondo che richiede sempre di aggiornare le proprie competenze".



