Severino, Paese chiede una amministrazione sempre più forte

"Credo che il Paese richieda una amministrazione sempre più forte e sempre più efficiente e noi siamo qui in Umbria proprio per testimoniare questo. In un territorio ricco di diversità e di potenzialità come l'Italia, celebriamo una visione, quella di una formazione pubblica che non rimane solo centrale, ma che si radica nei territori, per valorizzarne l'unicità e la strategicità": lo ha detto la presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Paola Severino, intervenendo a Villa Umbra di Perugia alla firma della convenzione che darà ufficialmente avvio al Polo formativo territoriale umbro della Sna.

Severino ha ricordato come "la Sna è da sempre impegnata nella costruzione di un'amministrazione competente, moderna, capace di rispondere alle grandi trasformazioni del nostro tempo" e che "la presenza, la vicinanza e la costante assistenza del Ministro della Funzione pubblica e della pubblica amministrazione sono straordinariamente sinergiche con l'attività della Scuola che non potrebbe dare dei risultati così straordinari se non avesse il totale appoggio e se non ci fossero sinergie progettuali". "L'Umbria - ha proseguito - è una regione che unisce bellezza naturale, ricchezza culturale e una forte identità civica. È simbolo perfetto di quell'Italia che sa custodire il proprio patrimonio e al contempo guardare avanti, è un territorio che ha saputo dimostrare, nel tempo, capacità di innovazione, di resilienza e di progettazione condivisa. Per questo abbiamo voluto fortemente un Polo qui, a servizio dell'intero sistema pubblico regionale, con particolare attenzione agli enti locali, a quei tanti piccoli bellissimi Comuni che rendono unica questa terra. Con il polo umbro, vogliamo fornire alle amministrazioni locali strumenti formativi agili, concreti, mirati, per potenziare le competenze gestionali, giuridiche, economiche, digitali e progettuali. Ma il polo non sarà soltanto un punto di riferimento per chi opera nel cuore dell'Italia, volendo invece rappresentare anche un ponte tra territori, tra amministrazioni, tra esperienze diverse che possono contaminarsi positivamente. Questo perché all'attività ordinaria del polo affiancheremo un suo percorso di valorizzazione come hub di formazione per il personale anche delle altre regioni e province autonome sui temi di interesse nazionale, che qui abbiamo individuato nella sostenibilità ambientale, nell'attrattività e turismo, nell'equilibrio e sviluppo dei territori".



