Proietti fa auguri a neopresidenti Province Perugia e Terni

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha rivolto i suoi auguri ai neoeletti presidenti delle Province di Perugia e Terni, Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi, "sottolineando l'importanza del lavoro sinergico tra gli enti territoriali".

"Desidero congratularmi con Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi per l'importante incarico che assumono" ha sottolineato la Governatrice in una nota. "Le Province rimangono centrali per la cura del territorio - ha aggiunto -, la viabilità, l'edilizia scolastica e il coordinamento delle politiche locali. Sono certa che, con il loro impegno e spirito di servizio, sapranno rispondere con efficacia alle esigenze delle comunità. La Regione Umbria sarà sempre disponibile a collaborare affinché le istituzioni lavorino insieme per il benessere dei cittadini e per la crescita dei nostri territori.

L'auspicio è che, attraverso un dialogo costante con la Regione e le amministrazioni locali, si possano costruire risposte efficaci e condivise per il futuro dell'Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA