Presciutti proclamato presidente della Provincia di Perugia

E' stato proclamato presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, nella sala del Consiglio provinciale, dove ha pronunciato il suo discorso ricordando la figura di Gino Scaramucci, primo presidente della Provincia di Perugia dal 1952 al 1964: "Una figura a me cara, un emigrante come me, uno che ha sofferto e ha avuto la capacità di affermarsi attraverso la politica".

Presciutti ha voluto dedicare le sue prime parole ai dipendenti dell'ente accorsi in molti nella sala consiliare.

"La prima cosa che farò è incontrare tutti voi - ha subito rassicurato il neo-presidente - vi chiedo una cortesia: chiamatemi per nome. Confido molto nel vostro indispensabile ruolo e funzione, nonostante le traversie degli ultimi anni, qui, ci sono uomini e donne capaci, in grado di lavorare per la comunità. Ringrazio tutti i consiglieri provinciali di maggioranza e minoranza, con i quali sarò sempre aperto al confronto, con un linguaggio consono e nel rispetto delle Istituzioni. Fuori da questo ruolo ognuno può adottare altri linguaggi ma nel confronto istituzionale no".

"Fatemi dire, inoltre, che sarò vicino a tutti i territori, so che le risorse non sono infinite quindi, insieme, faremo delle scelte. Io non conosco altro metodo se non la partecipazione e la condivisione per fare politica. Le Province sono all'interno della nostra Costituzione e hanno un ruolo importante, ringrazio Elisa Sabbatini che ha condotto questa sfida con dignità ed onore. Prometto - ha concluso Presciutti - che sarò un presidente presente e assolverò a questo ruolo con disciplina e amore".

Questi i voti delle elezioni per fascia demografica, secondo quanto riferisce legge un comunicato dell'ente: nella fascia dei comuni fino a 3000 abitanti hanno votato 140 su 242 aventi diritto; nei comuni da 3000 a 5000 abitanti hanno votato 117 su 156 aventi diritto; nella fascia fino da 5000 a 10.0000 abitanti hanno votato 102 su 130 aventi diritto; in quelli da 10.0000 a 30.000 abitanti hanno votato 148 su 169 aventi diritto; nei comuni da 30.000 a 100.000 abitanti hanno votato 88 su 100 aventi diritto; infine con più di 100.000 abitanti hanno votato 31 su 33 aventi diritto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA