Premi per la birra dei monaci benedettini di Norcia

Triplo riconoscimento per Birra Nursia agli Untappd community awards, uno dei premi più prestigiosi nel mondo della birra artigianale.

La community internazionale ha assegnato l'oro a Birra Nursia Tripel come miglior Belgian Tripel italiana, l'argento a Birra Nursia Bionda come seconda Belgian Blonde del Paese e il bronzo a Birra Nursia Extra, già segnalata da Slow Food, come terza Belgian Strong Dark Ale prodotta in Italia.

Prodotta dal 2012 dai monaci benedettini dell'Abbazia di Norcia, Birra Nursia segue la tradizione birraria monastica belga, con metodi artigianali e ingredienti selezionati, tra cui malto umbro.

Dopo il sisma del 2016, la produzione è stata trasferita presso Mastri Birrai Umbri a Gualdo Cattaneo, mantenendo intatto il processo grazie al diretto coinvolgimento dei monaci. Birra Nursia è nata per accompagnare le eccellenze gastronomiche di Norcia e per sostenere l'Abbazia e la comunità locale", ha spiegato Agostino Wilmeth, monaco e mastro birraio. "Questi premi sono un riconoscimento della qualità e della tradizione che fanno parte della nostra storia e della nostra città", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA