Petizione FdI, no all'aumento della pressione fiscale in Umbria

Fratelli d'Italia Umbria lancia una petizione, anche on line, contro la proposta di legge avanzata dalla Giunta regionale dell'Umbria, "che prevede un inaccettabile aumento della pressione fiscale a carico di cittadini, famiglie e imprese". In particolare dell'addizionale regionale all'Irpef, l'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive e del bollo auto.

"Si tratta di una misura folle e dannosa per i cittadini e per l'economia del territorio" ha sottolineato Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Umbria. "Non esiste, infatti - ha aggiunto -, alcun buco di bilancio e nessuna condizione che giustifichi questa manovra e i cittadini non devono essere costretti, soprattutto in questo particolare momento, a sopportare ulteriori oneri per giustificare il mancato rispetto degli impegni assunti dalla maggioranza di sinistra e allo stesso tempo avere più risorse da spendere in consenso elettorale. La Giunta ritiri immediatamente questa legge".



